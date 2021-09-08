الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات مماثلة بحق البعثة الدبلوماسية الإستونية

موسكو (أ ش أ)

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة بحق البعثة الدبلوماسية الإستونية فى روسيا، ردًا على رفض تالين منح تأشيرة دخول إلى دبلوماسى روسى.

وقالت زاخاروفا - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية على نشرتها الإنجليزية، إن الجانب الروسية عبر عن احتجاجه الشديد لسفير إستونيا لدى روسيا مارجوس ليدرى على الخطوة الأخيرة غير الودية من الجانب الإستونى الذى رفض منح تأشيرة دخول لدبلوماسي روسي في 30 أغسطس الماضى".

وتابعت الدبلوماسية الروسية باالقول "لقد حذرنا الجانب الإستونى مرارًا وتكرارًا من أن مساره نحو مزيد من التصعيد سيؤدي حتمًا إلى خطواتنا الانتقامية، ولذا فنحن مضطرون إلى اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتعلق بموظفي البعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو.