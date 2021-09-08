الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات مماثلة بحق البعثة الدبلوماسية الإستونية

وكانت رئيسة إستونيا كيرستى كاليولايد،قالت إن بلادها ترغب بامتلاك منظومة دفاع جوى متوسطة المدى خاصة بها، ولكن فقط على حساب الاتحاد الأوروبي.
وبحسب "روسيا اليوم"، عرضت رئيس إستونيا، على الاتحاد الأوروبى تمويل إنشاء دفاع جوى فى بلادها من خلال شراء منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى. وبررت رغبتها هذه، بضرورة "احتواء وكبح روسيا".
ووفقا لها، تحتاج إستونيا إلى نظام دفاع جوى متوسط المدى خاص بها لحماية نفسها من روسيا. وذكرت أن إستونيا تخصص سنويا أكثر من 2 %من الناتج المحلى الإجمالى لتغطية نفقات الناتو، ولكن رغم ذلك لا يوجد دفاع جوى فى دول البلطيق. لذلك، يجب تمويل ذلك من خلال "صندوق التضامن" التابع للاتحاد الأوروبي.
وأضافت رئيسة إستونيا: " للسنة الخامسة نجلس فى بروكسل، ونقول إن دول البلطيق بما فى ذلك إستونيا، تنفق أكثر من 2% من الناتج المحلى الإجمالي، لكنها ما زالت تفتقر، على سبيل المثال، إلى أنظمة دفاع جوى متوسطة المدى".
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