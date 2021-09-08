اليوم السابع
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التشيك تكرم دبلوماسيين وجنودا عملوا على إخلاء سفارتها فى أفغانستان

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 04:33 م
التشيك تكرم دبلوماسيين وجنودا عملوا على إخلاء سفارتها فى أفغانستان مطار كابول - صورة أرشيفية
أ ش أ

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كرم رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الأربعاء الدبلوماسيين والجنود وغيرهم ممن عملوا على إخلاء سفارة البلاد في أفغانستان خلال الشهر الماضي في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

وأورد "راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن مراسم التكريم أقيمت في قصر "ليختنشتاين" بالعاصمة براغ حيث كرم بابيش سفير البلاد في أفغانستان ونائبه ومدير أعمال السفارة لشجاعتهم ومهنيتهم.

كما أثنى رئيس الوزراء على عدد من قادة القوات المسلحة لتخطيطهم وتنسيقهم عملية الإجلاء. وحصل جميع المكرمين على ميدالية "كاريل كراماش" الرفيعة.

 

 


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افغانستان

طالبان

براغ

قصر ليختنشتاين

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