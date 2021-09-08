استعد لتغير الفصول.. تعرف على أعراض وعلاج حساسية الخريف

كتبت هند عادل

موسم الخريف الذى سيبدأ خلال أيام قليلة من شهر سبتمبر الجارى يحمل الكثير من المتاعب، خاصة لمرضى الحساسية الموسمية، نظرا لتقلب الفصول وتغيرات الجو، وانتشار حبوب اللقاح فى الجو والتى تعد من محفزات الإصابة بالحساسية.

ووفقا لتقرير لموقع insider نستعرض خلال التقرير التالى كل شىء عن حساسية الخريف وطرق التغلب عليها.

ما الذى يسبب حساسية الخريف؟

خلال فصل الخريف، من المرجح أن تسبب مصادر حبوب اللقاح والمهيجات التالية الحساسية:

حبوب اللقاح

حبوب اللقاح تسبب الحساسية بالخريف، وتطلق الحشائش حبوب اللقاح الخفيفة الصغيرة التى يمكن أن تحملها الرياح لمئات الأميال، ووفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية يمكن أن تثير الأعشاب الحساسية لأنها تستمر فى التلقيح فى خريف والشتاء هذه المواسم المعتدلة.

العفن

يعد العفن سببًا شائعًا آخر لحساسية الخريف، حيث تنمو القوالب الداخلية للعفن فى الأماكن الرطبة، مثل الخشب وورق الحائط والعزل والسجاد والجدران الجافة والأقمشة والمفروشات.

ويمكن أن يؤدى العفن الخارجى أيضًا إلى تفاقم الحساسية خاصة فى الخريف، حيث يتسبب الخريف فى سقوط الأوراق من الأشجار، وينمو العفن على المادة النباتية المتحللة، وقد يعانى هؤلاء المصابون بالحساسية من العفن من أعراض الحساسية أثناء تقطيع الأوراق.

وتقترح الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة ارتداء قناع للوجه عند جرف الأوراق أو البستنة أو جز العشب لمنع جراثيم العفن من إثارة الحساسية.

أعراض حساسية الخريف

يمكن لحبوب اللقاح من العشب والأعشاب وجراثيم العفن أن تهيج الأنف وتسبب التهاب الأنف التحسسى، المعروف أيضًا باسم حمى القش.

تشمل أعراض التهاب الأنف التحسسى ما يلى:

سيلان الأنف

احتقان بالأنف

عيون دامعة، حكة، تهيج

العطس

الصداع

حكة فى الحلق

الطفح الجلدى

قشعريرة

كيفية علاج حساسية الخريف

تجنب الخروج فى الهواء الطلق قدر الإمكان خلال موسم الخريف.

وتساعد مضادات الهيستامين فى منع استجابة الجسم للحساسية، وتخفيف الأعراض مثل سيلان الأنف وحكة العينين وتخفيف احتقان الجيوب الأنفية يمكن أن توفر بخاخات الأنف مثل أيضًا الراحة من احتقان الأنف أو انسداد الأنف.

العلاج المناعى للحساسية: لقاحات الحساسية أو قطرات الحساسية حل طويل الأمد لأعراض الحساسية، لكنها قد لا تكون مناسبة للجميع.