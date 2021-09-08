اليوم السابع
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إرهابى خلال محاكمته بقضية "هجمات باريس": "تركت العمل للانضمام إلى داعش"

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 02:03 م
إرهابى خلال محاكمته بقضية "هجمات باريس": "تركت العمل للانضمام إلى داعش" احداث باريس 2015
أحمد علوى

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قال صلاح عبد السلام الإرهابى الوحيد الناجى من منفذى هجمات باريس الإرهابية عام 2015، فى بداية المحاكمة  "لا إله إلا الله" وكررها المتهم الموضوع فى قفص الاتهام تحت حراسة مشددة بمحكمة جنايات باريس، وعن مهنته كرر عبدالسلام الشهادة وأكد أنه لا يعمل وتخلى عن أى مهنة فى سبيل الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

وبدأ القضاة الجلسات فى محكمة الجنايات فى باريس، منذ قليل، بجسلة استماع لعدد كبير للغاية من الضحايا والناجين والمصابين فى حادث "اعتداءات باريس" الإرهابية التى وقعت عام  2015.

وقرر القضاة، أن تستمر الجلسة لمدة يومين هما اليوم الأربعاء والغد الخميس، نظرا لعدد كبير من الشهود والضحايا.

جلسة الاستماع قد بدأت للتو. نظرًا للعدد الكبير جدًا من الضحايا ، ستمضي المحكمة يومي الأربعاء والخميس في استئناف ما يقرب من 1800 طرف مدني تم تشكيلها. 

 


فرنسا

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هجمات باريس

هجمات باريس الإرهابية

محكمة جنايات باريس

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