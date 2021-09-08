إرهابى خلال محاكمته بقضية "هجمات باريس": "تركت العمل للانضمام إلى داعش"

أحمد علوى

قال صلاح عبد السلام الإرهابى الوحيد الناجى من منفذى هجمات باريس الإرهابية عام 2015، فى بداية المحاكمة "لا إله إلا الله" وكررها المتهم الموضوع فى قفص الاتهام تحت حراسة مشددة بمحكمة جنايات باريس، وعن مهنته كرر عبدالسلام الشهادة وأكد أنه لا يعمل وتخلى عن أى مهنة فى سبيل الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

وبدأ القضاة الجلسات فى محكمة الجنايات فى باريس، منذ قليل، بجسلة استماع لعدد كبير للغاية من الضحايا والناجين والمصابين فى حادث "اعتداءات باريس" الإرهابية التى وقعت عام 2015.

وقرر القضاة، أن تستمر الجلسة لمدة يومين هما اليوم الأربعاء والغد الخميس، نظرا لعدد كبير من الشهود والضحايا.