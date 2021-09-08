وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض يطلب 6.4 مليار دولار لتمويل الجهود الجارية لإخراج الحلفاء وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن هذه الأموال ستستخدم للمساعدة في جلب 65 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى 30 ألف آخرين قد يأتون خلال العام المقبل.

وأضاف المسؤول "ستواصل الحكومة الأمريكية الضغط على طالبان لدعم التزامنا بضمان مرور آمن لأولئك الأمريكيين الباقين الذين يريدون المغادرة وللأفغان الذين عملوا معنا ويدعموننا".

وأشار إلى أن معظم الأموال المطلوبة مخصصة لوزارتي الدفاع والخارجية لدعم المواقع الخارجية ، مثل رامشتاين في ألمانيا ، والمواقع في الولايات المتحدة، فضلا عن نقل للحلفاء والشركاء بين تلك المواقع الخارجية والولايات المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي إن تمويل المواقع الخارجية "يظهر الالتزام بمواصلة العمل على ضمان أن يكون لدينا التسهيلات الضرورية حتى يصبح هناك للأفراد الذين يواصلون المغادرة من أفغانستان مواقع معينة يذهبون إليها، وهي نفس العملية التي مر بها أولئك الذين تم إجلاؤهم بالفعل".

ويشتمل طلب التمويل على 2.4 مليار دولار لقواعد وموظفي وزارة الدفاع الأمريكية بينما سيخصص 1.3 مليار دولار لوزارة الخارجية لجهودها في إعادة التوطين.