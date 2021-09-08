اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أكثر من 40 قتيلا بحريق في سجن بإندونيسيا

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 06:01 ص
أكثر من 40 قتيلا بحريق في سجن بإندونيسيا حريق بسجن بإندونيسيا
(وكالات)

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لقي 41 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجون الإندونيسية.

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في وزارة العدل وحقوق الإنسان بإندونيسيا، إن حريقا نشب في سجن بإقليم بانتن وأسفر عن مقتل 40 شخصا.

وأضافت المتحدثة ريكا أبريانتي، "يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق".

وأشارت إلى أن السلطات تخلي السجن.

وأوضحت أن الحريق بدأ في المبنى "C" بسجن تانغيرانغ على مشارف جاكرتا المخصص لمرتكبي جرائم المخدرات، والذي كان به 122 مدانًا عندما وقع الحريق.

 وقالت أبريانتي إنه تم نشر المئات من رجال الشرطة والجنود للسيطرة على سجن تانغيرانغ، الذي تم تصميمه لإيواء 1225 نزيلا، ولكن يضم أكثر من 2000 سجين.

وأضافت أن الحريق تم إخماده بعد ساعات قليلة وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى.

 


إندونيسيا

حريق

سجن

ريكا أبريانتي

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