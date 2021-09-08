أكاديمية أمريكية: إصابات كورونا بين الأطفال الأعلى منذ بداية الجائحة

وأوضحت الأكاديمية حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الأطفال شكلوا بذلك 26.8 % من إجمالي العدد الأسبوعي للمصابين، مشيرا إلى أن نحو 53 % من المواطنين في الولايات المتحدة تم تطعيمهم ضد الفيروس بشكل كامل، بينما ثلاثة أرباع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وشدد كبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الصحية أنتوني فاوتشي على أنه يتعين على البالغين الإسراع بالحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية الأطفال، لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد، قائلا "اذا كنا نرغب في حماية الأطفال، يتعين علينا جعلهم محاطين بأشخاص محصنين ضد الفيروس".