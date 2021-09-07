اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة الطاقة الذرية: إيران لديها 10 كيلوجرامات يورانيوم بنسبة تخصيب 60%

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 08:00 م
وكالة الطاقة الذرية: إيران لديها 10 كيلوجرامات يورانيوم بنسبة تخصيب 60% وكالة الطاقة الذرية
وكالات

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو 10 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.

وأشارت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إلى أن ايران تزيد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، لافتة إلى أن أنشطة مراقبة البرنامج النووي الإيراني تعرضت لـ"عرقلة جدية".

ونددت الوكالة الدولية، بشدة بعدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران، بحسب وكالة "فرانس برس" التي نقلت عن التقرير قوله "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران بالحد من عمليات التفتيش".


وكالة الطاقة الذرية

الطاقة الذرية

ايران

تخصيب اليورانيوم

نووي ايران

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