وكالة الطاقة الذرية: إيران لديها 10 كيلوجرامات يورانيوم بنسبة تخصيب 60%

وكالات

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو 10 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.

وأشارت الوكالة، في تقرير اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إلى أن ايران تزيد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، لافتة إلى أن أنشطة مراقبة البرنامج النووي الإيراني تعرضت لـ"عرقلة جدية".

ونددت الوكالة الدولية، بشدة بعدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران، بحسب وكالة "فرانس برس" التي نقلت عن التقرير قوله "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران بالحد من عمليات التفتيش".