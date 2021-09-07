هل تؤثر الإصابة بفيروس كورونا على صحة القلب.. دراسات توضح

كتبت إيناس البنا

بعد مرور فترة زمنية طويلة على ظهور فيروس كورونا، بدأ الباحثون في فهم كيفية تأثير الفيروس على الجسم، ففي بداية ظهوره ارتبطت بعض عوامل الخطر مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري عند الإصابة به، حيث أكد الأطباء أن هؤلاء المرضي في خطر في حالة الإصابة بالفيروس التاجي.

ويمكن للفيروس أن يؤثر على صحة القلب، ويسبب بشكل مباشر مجموعة من المضاعفات الصحية في حال الإصابة، وظهرت بعض الأقاويل التي تؤكد أن الأشخاص من مرضي القلب عند تلقيهم اللقاح يتعرضون لمشاكل صحية كالتهاب في القلب، ولكن ثبت أن هذا الأمر نادر، فمن المرجح أن تصاب بالتهاب القلب من عدوى كورونا أكثر من تلقي اللقاحات، وذلك وفقا لتقرير موقع " foxnews"



التهاب عضلة القلب

كيف يؤثر مرض كورونا على القلب؟



يمكن لفيروس كورونا أن يغزو الجسم مباشرة ويسبب الالتهابات، كما يمكن أن يؤثر على القلب ويعرضه لـ التهاب عضلة القلب أو التهاب في البطانة الخارجية للقلب، ويمكن أن يتسبب الالتهاب الناتج عن مرض كورونا أيضًا في حدوث تخثر للدم مما يؤدي إلى انسداد شريان القلب أو الدماغ ويزيد من فرص الإصابة بالنوبة القلبية أو سكتة دماغية.

أيضا يمكن أن يتسبب مرض كورونا في عدم انتظام ضربات القلب وتجلط الدم في الساقين والرئتين وفشل القلب، فقد أصبح الأمر أكثر وضوحا في المشاكل الصحية التي يتسبب فيها الإصابة بالفيروس التاجي.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على مرض كورونا الطويل ، والتي نُشرت في يوليو ، أن أعراض القلب والأوعية الدموية الشائعة تشمل خفقان القلب، وسرعة ضربات القلب، ومعدل ضربات القلب البطيء، وألم الصدر ، وانتفاخ الأوردة المرئية، والإغماء. من بين ما يقرب من 3700 مشارك في الدراسة ، أفاد أكثر من 90 ٪ أن تعافيهم استمر لأكثر من ثمانية أشهر.

لقاحات كورونا والقلب



اكتشف العلماء وجود ارتباط بين لقاحات mRNA COVID وأثر جانبي نادر لالتهاب القلب، ويبدو أن هذا أكثر شيوعًا عند الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا وبعد جرعة اللقاح الثانية، لكن هذا نادر جدا، فمن بين 5.6 مليون جرعة لقاح فايزر تم إعطاؤها للأستراليين، لم يتم الإبلاغ إلا عن 111 حالة من حالات التهاب القلب حتى 1 أغسطس، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا التأثير الجانبي للقاح في أستراليا.

ولكن على الرغم من ذلك فإن فوائد التطعيم ضد كورونا تفوق بكثير المخاطر المحتملة لهذه الحالات النادرة بشكل عام، ومع ذلك، إذا واجهت أي تغيير في الأعراض بعد تلقي لقاح كورونا، بما في ذلك ألم الصدر، أو عدم انتظام ضربات القلب، أو الإغماء، أو ضيق التنفس ، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.