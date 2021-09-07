اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميانمار تطلق سراح "بن لادن البوذي" رغم معاداته للجيش وتحريضه على الفتن

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 12:39 م
ميانمار تطلق سراح "بن لادن البوذي" رغم معاداته للجيش وتحريضه على الفتن قوات ميانمار - أرشيفية
وكالات

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أعلن المجلس العسكري في ميانمار أمس الإثنين، إطلاق سراح كاهن بوذي مناهض للمسلمين كانت حكومة أونغ سان سو تشي سجنته بتهمة التحريض على الفتنة.

وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري، أن آشين ويراثو الذي وصفته مجلة تايم بأنه "بن لادن البوذي" لدوره في إثارة الكراهية الدينية في ميانمار، قد أُطلق سراحه بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

وأضاف البيان أنه "يتلقى العلاج في مستشفى عسكري"، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب نقله إلى المستشفى.

والكاهن البالغ 53 عاما، معروف منذ مدة طويلة بخطابه القومي المؤيد للجيش والمعادي للمسلمين، خاصة مجتمع الروهينجا المسلم.

وفي عام 2017 منعته أعلى سلطة بوذية في ميانمار من الوعظ الديني لمدة عام بسبب الشتائم التي يتفوه بها، لكنه بعد انتهاء الحظر عاد مرة أخرى للمشاركة في التظاهرات القومية التي كان يستغلها لكيل تهم الفساد للحكومة.

كما واجه الواعظ الديني أيضا اتهامات بمحاولة إثارة "الكراهية" و"السخط" ضد حكومة سو تشي آنذاك.

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي وقع في فبراي ، والقمع العسكري للمعارضة الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقا لمنظمة محلية.

والشهر الماضي ألغى مجلس إدارة الدولة في ميانمار، كما يسمي المجلس العسكري نفسه، نتيجة انتخابات نوفمبر، التي فاز فيها بأغلبية ساحقة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

وبرّر زعيم الانقلاب مين أونغ هلاينغ الاستيلاء على السلطة، بحدوث تزوير انتخابي واسع النطاق في صناديق الاقتراع.

وتواجه سو تشي المحتجزة منذ الانقلاب اتهامات، من بينها انتهاك قيود فيروس كورونا، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية، ما قد يؤدي في حال إدانتها إلى سجنها لأكثر من عشر سنوات.

 

 


ميانمار

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