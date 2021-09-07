مصرع 16 مريضا ونجاه 56 آخرين فى مستشفى اجتاحته الفيضانات بالمكسيك.. فيديو

محمد جمال

لقى 16 مريضا على الأقل حتفهم بعد أن ضربت الفيضانات مستشفى في وسط المكسيك، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسبما ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة على "تويتر" إن المنشأة الواقعة في ولاية هيدالجو غُمرت بعد أن فاضت مياه الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة، مضيفة أنه تم إجلاء بقية المرضى ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، ونشرأحد رواد مواقع التواصل فيديو يوثق الفيضانات.

#MisiónECO | 📍#Tula, #Hidalgo



Desde primeras horas de la mañana, @laualzua titular de la @CNPC_MX recorrió las zonas afectadas, priorizando acciones con el @gobiernohidalgo y @Tu_IMSS para la evacuación y salvaguarda de los pacientes del Hospital GZ No.5 del #IMSS. pic.twitter.com/PhnxIcXDeV — Protección Civil México (@CNPC_MX) September 7, 2021

وقال زوي روبليدو، المدير العام للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، الذي يتبعه المستشفى، إن المياه غمرت المنشأة في غضون دقائق، وانقطع التيار الكهربائي عن أجهزة الأكسجين، مضيفا أن 40 من 56 مريضا نجوا. وفقا لوسائل الإعلام المكسيكية، كان من بين الضحايا مرضى "كوفيد 19" الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة.

يذكرأن، أوقفت شركات النفط فى خليج المكسيك، إنتاجها بشكل كامل تقريبا، حيث يشق إعصار "إيدا" طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، وفقا لمكتب السلامة وإنقاذ البيئة، بحسب "سبوتنيك".

وقدرت الهيئة التنظيمية، أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكى فى خليج المكسيك، أى ما يقرب من 1.65 مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعى فى خليج المكسيك، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سي".

من المتوقع أن تتحول العاصفة "إيدا" إلى إعصار من الفئة الرابعة قبل أن تصل إلى اليابسة فى غرب نيو أورلينز، سارع سكان لويزيانا يوم السبت للاستعداد للعاصفة التى قد تولد رياحا سرعتها 140 ميلا فى الساعة (225 كيلومترا).

أخلت شركات النفط والغاز 279 منصة إنتاج، تمثل 49.82% من 560 منصة مأهولة فى خليج المكسيك، وأغلقت ما يقرب من 91% من إنتاجها البحرى المعتاد مع اقتراب العاصفة، وفقًا للهيئة التنظيمية البحرية، كما نقلت الشركات 11 سفينة حفر من الموقع وأخرجتها من مسار العاصفة.

يمثل إنتاج النفط البحرى الفيدرالى فى خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام فى البلاد و5% من إنتاج الغاز الجاف الفيدرالى البحري، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

قال أندرو ليبو، رئيس "ليبو أويل أسوشيتس" فى هيوستن، يوم السبت، إنه إذا تعرضت مصافى نيو أورليانز لضربة مباشرة من عاصفة من الفئة الرابعة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الغاز بنحو 10 سنتات للغالون فى أسواق جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي.