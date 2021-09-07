لحم الأرانب كلمة السر لصحة قلبك وعظامك.. اعرف السبب

ندى سليم

يحمل لحم الأرانب فوائد صحية عديدة، مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، حيث تكمن فائدتها فى أنها منخفضة السعرات الحرارية ولم تحتوى على كميات كبيرة من الدهون مثلما توجد فى اللحوم الحمراء الدسمة أو فى الدواجن.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، أكد الخبراء بضرورة استبدال اللحوم البيضاء العادية بلحوم الأرانب، لأن كل 100 جرام من لحم الأرانب تحتوي فقط على حوالي 3.5 جرام من الدهون فقط، بجانب احتوائها على مصدر جيد من البروتين.

وفيما يلى أبرز فوائد تناول لحم الأرانب على صحتك:



1.غني بفيتامين ب 12

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن لحم الأرانب يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 12 وهو ليس مفيدًا لصحة الدماغ فحسب ، بل يحسن أيضًا وظيفة الجهاز العصبي ويمنع بعض الحالات التنكسية في خلايا المخ مثل الخرف والزهايمر.

2.مصدر ممتاز للبوتاسيوم لصحة القلب

بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من اللحوم البيضاء، يعتبر لحم الأرانب أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم اللازم للحفاظ على صحة القلب بسبب قدرته على التخلص من الكمية الزائدة من الصوديوم في الدم.



3.إنتاج خلايا الدم الحمراء نظرا لأنه غنى بمعادن كثيرة مثل السيلينيوم والبوتاسيوم والحديد، الذي يعد مفيدًا لإنتاج الحيوانات المنوية وكذلك الحديد لتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء.



4.غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية لحم الأرانب غني أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو نوع من الدهون الصحية المفيدة للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 5.خالي من الكولسترول

نظرًا لأن الأرنب يأكل العشب أو الخضار فقط، لذا تجد أن لحم الأرانب خالٍ من الكوليسترول تقريبًا، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، لذا يعد خيارًا جيدًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن أو يعالجون من مرض السكري.