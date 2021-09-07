وتنصح المطارات الكندية المسافرين بالوصول مبكرا والاستعداد لفترات انتظار أطول، تحسبا للقواعد الجديدة واحتياطات السلامة العامة الإضافية، وأصدر مطار تورونتو بيرسون الدولي بيانا يوم أمس الاثنين يطلب من جميع الركاب المحليين المغادرين الوصول قبل ساعة ونصف على الأقل من رحلاتهم ، وأن يصل الركاب الدوليون قبل ثلاث ساعات على الأقل. وأضافوا أن عملية الوصول للمسافرين الدوليين "قد تستغرق ثلاث ساعات أو أكثر".

وفي الوقت نفسه ، قال متحدث باسم مطار مونتريال ترودو الدولي إنه كان هناك بالفعل "أوقات انتظار أطول من المعتاد" على الحدود من أجل أن يلبي المطار متطلبات الإجراءات الصحية للمسافرين.

وتأتي هذه الخطوة لتخفيف القيود على المسافرين الدوليين ، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يوليو، في أعقاب قرار كندا في وقت سابق في أغسطس للسماح للمواطنين الأمريكيين المحصنين بالكامل والمقيمين الدائمين بدخول البلاد، ووضع حد لفنادق الحجر الصحي التابعة للحكومة الفيدرالية.

ويتعين أن يلبي المسافرون مجموعة من المتطلبات لدخول كندا وتجنب الحجر الصحي. ويعتبر التطعيم مكتملا عندما يكون الشخص قد حصل على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يوما على الأقل من دخول كندا. وأعلنت الحكومة الفدرالية تعليق الرحلات الجوية من الهند حتى 21 سبتمبر الجاري، ومن المملكة المغربية حتى 29 منه بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19 في هذين البلدين.

وبإمكان المسافرين الواصلين من هذين البلدين دخول كندا في حال قدموا الدليل حول حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس أجروه في دولة أخرى وانطلقوا منها إلى كندا.