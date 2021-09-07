وفي وقت سابق، لم تسمح حركة طالبان برحلات جوية تقل أفغان وأجانب من مدينة مزار الشريف شمال إقليم بلخ، واستأنف مطار كرزاي أكبر مطار في أفغانستان ومقره كابول الرحلات الداخلية وتلقي المساعدات لكن الرحلات الدولية لم تبدأ بعد.