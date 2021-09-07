وشكك جراهام، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، في تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش في خراسان، وغيره من الجماعات المسلحة يمكن أن يظل تحت السيطرة من خلال نهج "عبر الأفق" الذى يعتمد بشكل كبير على الضربات الجوية بطائرات بدون طيار.



وأكد جراهام قائلا "سنعود إلى أفغانستان، سنضطر إلى ذلك لأن التهديد سيكون كبيرا للغاية"، وحذر من أن أفغانستان ستصبح "ملاذا للسلوك الراديكالي"، على الرغم من تأكيدات قادة طالبان بأنهم لن يسمحوا للبلاد بأن تصبح ملاذًا آمنًا لجماعات مثل القاعدة وداعش كما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة للغزو قبل 20 عامًا.

وتوقع أن طالبان "ستوفر ملاذًا آمنًا للقاعدة التي لديها طموحات لطردنا من الشرق الأوسط بشكل كبير ومهاجمتنا"، وأشار في حديثه إلى أن "القوات الأمريكية ستعود إلى أفغانستان مع عودتنا إلى العراق وسوريا".



وقال إن اختيار بايدن هو إما ترك التهديد يتفاقم أو "ضربهم قبل أن يضربوك"، وأفاد بايدن الشهر الماضي بأن القوات الأمريكية ستكون قادرة على إبقاء الإرهابيين تحت السيطرة دون وجود عسكري دائم في أفغانستان.

وقال في 16 أغسطس الماضي: "نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم. إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان. لقد طورنا القدرة على مكافحة الإرهاب "عبر الأفق" والتي ستسمح لنا بإبقاء أعيننا ثابتة بحزم على أي تهديدات مباشرة للولايات المتحدة في المنطقة والتصرف بسرعة وحسم إذا لزم الأمر".

وأظهر استطلاع للرأى، أن المزيد من الأمريكيين قلقون بشأن التطرف الداخلي أكثر من قلقهم من تهديدات التطرف في الخارج، ووجد الاستطلاع، الذى أجرته وكالة أسوشيتد برس أن 65 % من الأمريكيين قلقون بشأن الجماعات المتطرفة الموجودة داخل الولايات المتحدة، مقارنة بـ 50 % من الأمريكيين الذين قالوا الشيء نفسه عن الجماعات المتطرفة خارج الولايات المتحدة.

عندما تم تقسيمهم حسب الحزب، كان الديموقراطيون أكثر قلقًا بشأن التهديدات الإرهابية المحلية أكثر من الجمهوريين، 75 في المائة إلى 57 في المائة، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

وقال 75% من المشاركين في الاستطلاع إنهم قلقون للغاية بشأن انتشار المعلومات المضللة، والتي كانت أعلى نسبة لأي من التهديدات التي تم تلقيها، ووجد الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن الحرب في العراق وأفغانستان تستحق القتال، حيث تقترب الولايات المتحدة من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أدت إلى تورط أمريكا في كلا الصراعين.

وقال 34 % من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن حرب العراق كانت تستحق القتال، بينما قال 63 % إنها لا تستحق القتال، وكانت النتائج متشابهة بالنسبة للحرب في أفغانستان، حيث قال 35 % من المستطلعين أن الصراع يستحق القتال، بينما قال 62 % إنه لا يستحق.

يأتى الاستطلاع الذى أجرى بين 12 و16 أغسطس وسط انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث اكتملت المهمة الأسبوع الماضي، منهية أطول حرب أمريكية بعد 20 عامًا من التدخل العسكرى.