ذا هيل: بلينكن يدلى بشهادته عن أفغانستان أمام الكونجرس الأسبوع المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيدلى بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل بشأن قرار الإدارة بالانسحاب من أفغانستان، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ستكون أول جلسة علنية مقررة مع مسئولى الإدارة منذ أواخر الشهر الماضى، عندما تفاجأت إدارة بايدن بالانهيار السريع للحكومة والجيش الأفغانيين، وتقدم طالبان نحو كابول.

ومن المقرر أن تتناول جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، وحتى الآن فإن بليكن هو الشاهد الوحيد المدرج فى الجلسة، ولم يرد رئيس اللجنة روبرت ميندز سؤال بشأن احتمالية شهادة مسئولين آخرين بالإدارة.

وأوضحت ذا هيل أن الجلسة ستكون على الأرجح بداية لما يتوقع أن يكون عملية انتقاد معلن مطول لمسئولى الإدارة من قبل الكونجرس، فى ظل سلسلة من الأسئلة التى لا إجابة لها عن خطط بايدن للخروج من أفغانستان، وكيف تفاجأ البيت الأبيض بالانهيار السريع للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، وكيفية إخراج الأمريكيين الباقين والأفغان الحلفاء من البلاد.

وكان رئيس اللجنة روبرت مينديز منتقدا بشدة للخروج الفاشل ، وقال فى بيان الشهر الماضى إنه كان هناك إخفاقات واضحة فى الاستخبارات وتنفيذ السياسة مرتبطة بالانسحاب من أفغانستان وما بعدها.

وأضاف فى بيان إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستواصل الوفاء بدورها الرقابى بجلسة عن السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان، بما فى ذلك المفاوضات المعيبة التى أجرتها إدارة ترامب مع طالبان، وتنفيذ إدارة بايدن المعيب للانسحاب الأمريكى.