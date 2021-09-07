دراسة: تراجع الأجسام المضادة ضد كورونا بعد 6 أشهر من لقاح فايزر

كتبت إيناس البنا

ذكر تقرير حديث وفقا لموقع " thehealthsite" أن أكثر من 805 من إجمالي الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا الذي يتم إنتاجه بواسطة لقاح Pfizer يتراجع أو يتلاشى في غضون 6 أشهر بعد تلقي جرعته الثانية.

درس الباحثون عينات دم 120 من سكان دور رعاية المسنين و92 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووفقًا للدراسة، نظر الباحثون بشكل خاص في المناعة الخلطية، والمعروفة أيضًا باسم المناعة التي تتوسطها الأجسام المضادة لحساب قدرة الجسم الكلية على مقاومة الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، وقال أحد الباحثين "وجدت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة للأفراد انخفضت بأكثر من 80 % بعد ستة أشهر من تلقي اللقاح".



لقاح فايزر والمناعة

ووفقًا للباحثين، فبعد 6 أشهر من التطعيم بجرعة كورونا من شركة Pfizer ، كان لدى 70٪ من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة قدرة "ضعيفة جدًا" على تحييد عدوى الفيروس التاجي في التجارب المعملية، ولكن لم يتم نشر نسخة مفصلة من الدراسة حتى الآن ، حيث يعتمد البحث في الوقت الحالي على مجموعة معينة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا الجديد بلقاحات لقاح فايزر.

هل لا يزال يتعين عليك الحصول على حقنة اللقاح؟



نعم ، ذكر الخبراء على مدار الأشهر أن اللقاحات قد لا تضمن عدم إصابة المتلقين بالعدوى ، لكن الذين يتلقون التطعيم لن يعانوا من الآثار الجانبية الشديدة للعدوى، كما يقلل من الحاجة إلى الاستشفاء، قد تشمل بعض الآثار الجانبية المحتملة الألم في منطقة التلقيح أو الحمى أو تغير طفيف في درجة حرارة الجسم، والتورم، وآلام العضلات، والتعب ، وما إلى ذلك.

لقاح COVID-19 من شركة فايزر وكل ما تحتاج إلى معرفته



لقاح Pfizer / BioNTech ضد فيروس كورونا الجديد من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في ديسمبر 2020.

ووفقًا للدراسات السابقة ، فإن لقاح Pfizer فعال بنسبة 95٪ ضد عدوى الفيروس. على الرغم من أن اللقاح قد يسبب بعض الآثار الجانبية ، فقد وجد أنه آمن مع آثار جانبية خفيفة إلى معتدلة. هذا لقاح من جرعتين يتطلب فجوة مدتها 21 يومًا بين كل جرعة من الجرعتين.