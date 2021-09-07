دراسة: الشباب بين 18 و 24 عاما أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها الباحثون بكلية لندن الجامعية وجامعة كامبريدج ومعهد برلين للصحة، والتي نُشرت في The Lancet أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة في العقد التالي من حياتهم، مقارنة بالبالغين في أي فئة عمرية أخرى.

وجدت الدراسة أن كونك شابًا هو عامل خطر أكثر أهمية بالنسبة لـ زيادة الوزن عن خصائص الجنس أو العرق أو المنطقة الجغرافية أو المنطقة الاقتصادية والاجتماعية.



السمنة

نظر الباحثون في السجلات الصحية للرعاية الأولية مجهولة المصدر لأكثر من مليوني شخص بالغ (مع أكثر من 9 ملايين قياس لمؤشر كتلة الجسم والوزن) في إنجلترا لمدة أكثر من 18 عاما للتحقيق في مخاطر تغيرات الوزن في مختلف الأعمار وبين المجموعات المختلفة.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة بأربعة أضعاف على مدار السنوات العشر القادمة مقارنة بمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا من فئة الوزن الزائد إلى السمنة أو من السمنة غير الشديدة إلى السمنة الشديدة من أولئك المصنفين على أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في أي فئة عمرية أخرى.

قال المؤلف الكبير المشارك البروفيسور هاري همنجواي من جامعه كامبريدج: " حساب المخاطر الشخصية للانتقال إلى فئة الوزن الأعلى مهم لأن جائحة كورونا يصطدم مع جائحة السمنة و الناس يمارسون الرياضة بشكل أقل ويجدون صعوبة أكبر في تناول وجبات صحية أثناء عمليات الإغلاق ".

قال المؤلف الرئيسي الدكتور ميشيل كاتسوليس: "تُظهر نتائجنا بوضوح أن العمر هو أهم عامل اجتماعي ديموغرافي لتغير مؤشر كتلة الجسم. فالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا هم أكثر عرضة لاكتساب مؤشر كتلة الجسم ، مقارنةً بكبار السن ووجدنا أيضًا أنه من بين الأفراد المصابين بالسمنة ، كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 54 عامًا أكثر عرضة لخطر فقدان الوزن مقارنة بالبالغين الآخرين ".

قالت الدكتورة كلوديا لانجينبيرج ، كبيرة الباحثين المشاركين وحدة علم الأوبئة في جامعة كامبريدج ، ومعهد برلين للصحة): "يمر الشباب بتغييرات كبيرة في الحياة قد يبدأون العمل ، أو يذهبون إلى الجامعة أو يغادرون المنزل لأول مرة العادات التي يشكلونها في هذه السنوات قد تستمر حتى مرحلة البلوغ إذا كنا جادين في الوقاية من السمنة ، فعلينا أن نطور تدخلات يمكن استهدافها وذات صلة بالشباب".

في الدراسة ، كانت مخاطر الانتقال إلى فئة أعلى من مؤشر كتلة الجسم على مدى 10 سنوات أعلى بمقدار 4-6 مرات في الفئة العمرية الأصغر (18-24 عامًا) من الفئة العمرية الأكبر سنًا (65-74 عامًا). كان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا أكثر عرضة بنسبة 4.2 مرة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا للانتقال من الوزن الطبيعي إلى زيادة الوزن / السمنة ، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 4.6 مرة للانتقال من فئة الوزن الزائد إلى السمنة و 5.9 مرات أكثر عرضة للانتقال من غير حاد. السمنة للسمنة المفرطة. كانت الصلة بين العوامل الاجتماعية والديموغرافية مثل الحرمان والعرق وهذه التحولات أقل وضوحًا.