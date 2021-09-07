تكساس الأمريكية تطالب بفرض الأقنعة فى المدارس بعد إصابة 793 طالبا بكورونا

كتبت: نهال أبو السعود

طالبت منطقة مدارس بوسط ولاية تكساس الامريكية بارتداء الأقنعة بعد دخول ما يقرب من 800 طالب للعزل الصحى هذا الأسبوع وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ويعتبر الأمر أحدث رفض لقرار حاكم الولاية بحظر تفويضات الأقنعة التى أعلنها الرئيس بايدن من قبل.

وفقا لشبكة أن بى سى، قال مراقب المدارس مارك استرادا إن منطقة مدرسة لوكهارت المستقلة، الواقعة جنوب أوستن، لديها 204 حالة من Covid-19، ومعظمهم من الطلاب، وأضاف أن المنطقة اضطرت إلى إغلاق أربعة فصول وبرنامج طلابى بعد تشخيص إصابة 20 % أو أكثر من هؤلاء الطلاب بفيروس كورونا.

فى المجموع، قالت المنطقة التعليمية أن حوالى 13 % من طلابها البالغ عددهم 6100 طالب تم عزلهم.

تسلط حالة عدم اليقين التى تعصف بمنطقة مدرسة لوكهارت المستقلة الضوء على التقلبات الأكبر فى المناطق التعليمية فى الولاية والبلد حيث يعود الطلاب إلى الفصول الدراسية فى الخريف ويتصارع المسؤولون مع متغير دلتا شديد العدوى.

سجلت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع 40 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد منذ بداية الوباء فى أوائل عام 2020 - وهى حصيلة قاتمة حيث تواجه المستشفيات فى العديد من الولايات موجة رابعة.

رفض جريج أبوت حاكم الولاية الجمهورى، دعوات من القادة الديمقراطيين ومسؤولى الصحة العامة لفرض الأقنعة حتى عندما أثبتت إصابته بـ Covid-19 الشهر الماضى.

فى بيان صدر الشهر الماضى، كرر مكتب الحاكم موقفه ضد العودة إلى القيود، قائلا أن أبوت "كان واضحا أننا يجب أن نعتمد على المسؤولية الشخصية، وليس التفويضات الحكومية" وأن "كل تكساس لها الحق فى الاختيار لأنفسهم ولهم. الأطفال سواء كانوا سيرتدون الأقنعة أو يفتحون أعمالهم أو يتلقون التطعيم ".

رفضت العديد من المناطق التعليمية الأكبر فى الولاية اتباع الأمر التنفيذى لأبوت الصادر فى يوليو والذى يحظر فرض الأقنعة واللقاحات بينما أيدت المحكمة العليا للولاية الأمر، ويمكن للمدارس الاستمرار فى طلب الأقنعة حتى يتم حل التقاضى.