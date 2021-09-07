تقارير تكشف انتشار متغير "MU" لكورونا بـ49 ولاية أمريكية

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة south china morning انتشار متغير "مو" من فيروس كورونا فى 49 ولاية أمريكية مع كون نبراسكا هى الولاية الوحيدة التى لم يتم اكتشاف حالة متغير فيها، ويعتقد مسئولو الصحة أن Mu أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا ولديه القدرة على مقاومة اللقاحات.

ووفقًا لمجلة Newsweek تم اكتشاف متغير mu فى 49 ولاية فى الولايات المتحدة، وأبلغت كاليفورنيا عن أكبر عدد من المتغير الأخير وصل إلى 384، وتم العثور على إجمالى 167 من تلك الحالات فى مقاطعة لوس أنجلوس.



متغير مو

وقالت الدكتورة باربارا فيرير مديرة الصحة العامة فى مقاطعة لوس أنجلوس: "إن تحديد المتغيرات مثل Mu ، وانتشار المتغيرات في جميع أنحاء العالم ، يسلط الضوء على حاجة سكان مقاطعة لوس أنجلوس لمواصلة اتخاذ تدابير لحماية أنفسهم والآخرين".

وأضافت فى بيان "هذا ما يجعل الحصول على التطعيم وطبقات الحماية أمرًا بالغ الأهمية، فهذه إجراءات تكسر سلسلة الانتقال وتحد من انتشار كورونا الذى يسمح للفيروس بالتحول إلى شىء يمكن أن يكون أكثر خطورة".

وفى 30 أغسطس وصفت منظمة الصحة العالمية متغير مو بأنه متغير مهم نظرًا لقدرته على أن يكون أكثر قابلية للانتقال من أى سلالات أخرى من فيروس كورونا، ولم تقم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد بتصنيفات مماثلة حول مو فى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنتونى فوسى، مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، إن مسئولى الصحة كانوا يراقبون عن كثب متغير مو على الرغم من أنه ليس قريبًا على الإطلاق من أن يصبح سلالة كورونا المهيمنة.

وشهدت الولايات المتحدة ذروتها فى حالات متغير Mu فى منتصف يوليو، لكن أرقام الحالات التى تنطوى على هذا البديل انخفضت منذ ذلك الحين، ما يشير إلى ضعف السلالة.