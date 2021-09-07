وأوضحت لجنة الصحة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن أمس وحده شهد إعطاء 5.6 مليون جرعة من اللقاحات.

وكانت اللجنة قد سجلت - فى وقت سابق من اليوم - 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95 ألفا و64 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة. 