أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء أكثر من 2.113 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى جميع أنحاء الصين حتى الآن.
وأوضحت لجنة الصحة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن أمس وحده شهد إعطاء 5.6 مليون جرعة من اللقاحات.
وكانت اللجنة قد سجلت - فى وقت سابق من اليوم - 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 95 ألفا و64 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.
وأفادت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - بأنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 95 ألفا و64 حالة، بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.
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