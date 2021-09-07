بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروبى من الدخول فى "حرب المياه" بعد "حرب النقانق"

كتبت: نهال أبو السعود

دخل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في "حرب النقانق" خلال الأشهر القليلة الماضية، وتبقى أقل من 30 يوما حتى الموعد النهائي المحدد للوصول لتسوية قبل أن يتم منع تجار التجزئة فى أيرلندا الشمالية من الترويج لمنتجاتهم، وفقا لصحيفة التليجراف.

من جانبها، تسعى بريطانيا لمد فترة السماح الإضافية لكن بروكسل رفضت الأمر، ومع تصاعد الخلاف خلال الشهرين الماضيين، حذرت حكومة المملكة المتحدة من الانتقام عن طريق "حرب المياه".

فى فبراير، ذكرت صحيفة التلجراف، أن الوزراء البريطانيين كانوا يفكرون في مقترحات يطلق عليها اسم "حروب المياه" مستشهدين بالقيود المحتملة على استيراد المياه المعدنية من بين عناصر مختلفة.

وصرح مصدر حكومي بريطاني للصحيفة: "هناك تفكير يعطى إلى حيث يمكننا الاستفادة في مجالات أخرى. لدينا ترتيبات استمرارية ... يمكننا إيقاف هذه الترتيبات مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على بيع منتجاتهم هنا ".

بدأ الحوار بشأن الإجراءات الانتقامية المحتملة بعد أن فعلت بروكسل حظر على تصدير المحار وبلح البحر من المياه البريطانية.

في أوائل شهر يوليو كتب وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس إلى ساندرا غالينا المسؤولة عن أمن الوجبات في الاتحاد الأوروبي ليقول إن "جميع المياه المعدنية الطبيعية التي حصلت على الاعتراف بها كدولة عضو لن يسمح لها بالدخول إلى إنجلترا باستثناء أنها مُنحت اعتمادًا من قبل المنظمين في المملكة المتحدة".