بدء أول تجربة بشرية للقاح علاجى لفيروس كورونا

كتبت هند عادل

كشفت تقرير لصحيفة south china post عن موافقة الإمارات على انطلاق تجارب على لقاح كورونا الصينى YishengBio للاستخدام العلاجى، وسيتم استهداف المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا خفيفة إلى معتدلة أولاً فى تجربة اللقاح الذى يتضمن جرعتين بفاصل سبعة أيام، وتمت الموافقة على لقاح كورونا الصينى الذى يكمل جرعته فى غضون أسبوع للتجربة فى الإمارات العربية المتحدة كخيار وقائى وعلاجى.

ووفقا للتقرير جاءت موافقة الإمارات على الاستخدام العلاجى للتجارب البشرية للقاح الذى طورته شركة YishengBio ومقرها بكين، مع إجراء دراسات فاعلية على الإصابات الخفيفة إلى المتوسطة لفيروس كورونا أولاً.



لقاح كورونا العلاجى

يأتى ذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة الإماراتية الشهر الماضي أيضًا على المرحلة الأولى من التجارب البشرية للاستخدام الوقائي للقاح ، كما فعلت الهيئة التنظيمية الطبية النيوزيلندية، وسيتم إجراء التجارب البشرية بالشراكة مع شركة التطوير الصيدلاني في الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا السريرية.

وقال ديفيد شاو الرئيس التنفيذى لشركة YishengBio إنه من المتوقع أن يبدأ تجنيد المشاركين فى التجربة فى نيوزيلندا قريبًا، بينما تجرى طلبات إجراء التجارب السريرية فى المزيد من البلدان، وقال إن الدراسات قبل السريرية أظهرت أن اللقاح قادر على إحداث مستويات سريعة وعالية من الأجسام المضادة والمناعة الخلوية.

وفى دراسة ما قبل السريرية على الرئيسيات غير البشرية أصيبت القردة بفيروس كورونا أولاً قبل حقنها بما أسماه شاو أول لقاح علاجى لفيروس كورونا فى البلاد مع "نتائج واعدة".



اللقاح الصينى الجديد

وأضاف شاو "يمكن للقاح أن يحفز المناعة الخلوية.. لقد وجدنا نتائج جيدة فى الدراسات التى أجريت على الحيوانات، ولهذا السبب حصلنا أيضًا على الموافقة لإجراء التقييم ذى الصلة من قبل وزارة الصحة الإماراتية".

ويستهدف لقاح YishengBio المعتمد على البروتين المؤتلف البروتين المرتفع للفيروس التاجى ويتضمن مادة مساعدة مطورة بشكل مستقل، وهو مركب يعزز تأثير الاستجابة المناعية للقاحات، وتتضمن التكنولوجيا المؤتلفة تنمية ترميز الحمض النووى لمستضد فيروس كورونا، ما يحفز الاستجابة المناعية.

وقال شاو إن المادة المساعدة PIKA الحاصلة على براءة اختراع كانت جزئيًا سبب احتياج اللقاح إلى فترة زمنية مدتها سبعة أيام فقط بين الجرعتين المطلوبتين.

وأكد "لقد طورنا مادة PIKA المساعدة منذ أكثر من 10 سنوات، لقد تم استخدامها فى لقاحات التهاب الكبد B وكذلك لقاح داء الكلب الذى يخضع لتجارب بشرية فى مراحل مبكرة ومنتجات علاج الأورام المناعية.. لقد استخدمنا لقاح كورونا مع هذه المادة والنتيجة تبدو جيدة أيضًا".

وقال شاو إن دراسات مصل الحيوانات أظهرت أن لقاح YishengBio يمكن أن يوفر حماية واسعة ودائمة ضد متغيرات فيروس كورونا بما فى ذلك Alpha و Beta و Gamma و Lambda حتى فى اليوم 448 بعد التطعيم، ما يشير إلى متانة جيدة للاستجابة المناعية مع احتياج أسبوع واحد فقط لإكمال الجرعات، ومن المحتمل أن يكون اللقاح مفيدًا جدًا أثناء تفشي المرض.

وأضاف شاو أن الشركة تأمل في استكشاف آفاق التطبيق من خلال "التجارب السريرية الصارمة" التي يمكن أن تختبر ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تحفز استجابة مناعية سريعة وقوية لدى البشر ، مع تأثير دائم وحماية أوسع من المتغيرات المختلفة كما هو موضح في التجارب على الحيوانات.

وأكد شاو أن التجارب المبكرة والمتأخرة ستُعقد في الخارج لأن كورونا ليس سائدًا في الصين، مضيفًا أن منشأة الإنتاج التي شارفت على الانتهاء في شنيانج بمقاطعة لياونينج شمال شرق الصين ستكون قادرة على نشر ما يصل إلى مليار جرعات في السنة.