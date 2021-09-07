انطلاق مؤتمر ومعرض ايجي هيلث الطبى برعاية رئيس مجلس الوزراء

كتبت أمل علام - تصوير عمرو مصطفى

انطلق اليوم بالقاهرة مؤتمر ومعرض مصر الدولى للصحة إيجى هيلث فى دورته الثالثة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور حازم خميس رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "النادو"، وعدد من الأطباء، بمركز المنارة للمؤتمرات، وباشتراك عدد من عمداء كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: أحمل خلفى 53 خبرة وأقول لكم بكل أمانة إن ما تشهده مصر الآن طفرة من الطفرات فى مختلف المجالات، وهو شىء لم يحدث من قبل، وكل ما يحدث حاليا من تطور ينعكس على القطاع الصحى فى مصر، حيث استطعنا توفير جميع أجهزة التنفس الصناعى والأدوية والمستلزمات الطبية ما يكفيها.

وقال: لدينا احتياطى استراتيجى لكل ما نحتاجه من أدوية، وأدوات وأجهزة تنفس صناعى لعلاج الأعراض والمضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أوامره بتوفير جميع لقاحات فيروس كورونا، وأن مصر استطاعت أن تدير جائحة كورونا بقوة، موضحا أن الجامعات المصرية كان لها دورا كبيرا فى استقبال المرضى وتشخيصهم وعلاجهم، وقامت جامعة عين شمس بدور كبير فى علاج مرضى كورونا بإنشاء المستشفى الميدانى، واستطاعت تقديم الخدمة الطبية المتميزة لملايين من المصريين.

وأوضح أن الأطقم الطبية كانت لها دورا فى السيطرة على فيروس كورونا، وأصيب وتوفى عدد كبير منهم، قائلا إنه بتوجيهات الرئيس السيسى استطعنا إنتاج جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا حتى المضادة للفيروسات لعلاج الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الفيروس، واستطاعت الشركات المصرية أن توفر جميع الأدوية الحيوية، مؤكدا أنه بتوجيهات الرئيس تم افتتاح مدينة الدواء لإنتاج الأدوية التى تحتاجها مصر من أدوية الأورام وجميع العقاقير الموجودة بالسوق العالمى، وأجهزة التنفس الصناعى، وأن الرئيس قدم كل ما نحتاجه وقدم الكثير لخدمة المنظومة الصحية فى مصر، ولخدمة المريض المصرى.

يذكر أن المؤتمر يعقد فى الفترة من 7 الى 9 سبتمبر 2021 ليواكب التطور الطبى الذى تشهده مصر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويتميز المعرض والمؤتمر الدولى بأنه الأكبر حجما فى أفريقيا من حيث عدد المشاركين والزوار.

يقدم معرض ايجى هيلث جميع مستلزمات الرعاية الصحية، ويقدم المحاضرات، وورش العمل الأكاديمية بمشاركة 100 طبيب، فى 9 ورش، فى مختلف المجالات مثل جراحة الأنف والأذن والأمراض الصدرية والأشعة والموجات الصوتية.