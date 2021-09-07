وسيتم التصويت خلال الجلسة للفائز في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم -المقرر إجراؤه في 29 سبتمبر- حيث يسيطر الحزب على مجلس النواب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.


يُشار إلى أن سوجا أعلن فجأة استقالته عن رئاسة الحكومة اليابانية بعد عام في منصبه وذلك في ظل انتقادات متزايدة بشأن استجابته لجائحة فيروس (كورونا).

 