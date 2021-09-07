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تدرس الحكومة اليابانية عقد جلسة برلمانية استثنائية يوم 4 أكتوبر لاختيار رئيس الوزراء الياباني الجديد خلفا لرئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، وفقا لما صرحت به مصادر بالحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.

وسيتم التصويت خلال الجلسة للفائز في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم -المقرر إجراؤه في 29 سبتمبر- حيث يسيطر الحزب على مجلس النواب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

يُشار إلى أن سوجا أعلن فجأة استقالته عن رئاسة الحكومة اليابانية بعد عام في منصبه وذلك في ظل انتقادات متزايدة بشأن استجابته لجائحة فيروس (كورونا).

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، أن هناك مرشحين محتملين داخل الحزب الحاكم الرئيسى فى اليابان يستعدون لخوض سباق خلافة رئيس الوزارء سوجا يوشيهيديه، وذلك بعد قراره المفاجئ بالانسحاب من انتخابات زعامة الحزب.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى - أن سوجا أعلن يوم الجمعة الماضى أنه لن يترشح فى الانتخابات القادمة للحزب الليبرالى الديمقراطي، بالقول إنه يريد التركيز على جهود مكافحة عدوى فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن وزير الخارجية اليابانى السابق كيشيدا فوميئو - الذى أعلن بالفعل عزمه الترشح عبر الإنترنت - اجتمع مع أعضاء مجلس محافظة أوكيناوا وطلب دعمهم.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الشؤون الداخلية اليابانية السابقة تاكائيشى ساناى أبدت اهتماما بالترشح وتجهيز الوثائق المطلوبة، وكذلك تواصل وزير الدفاع السابق إيشيبا شيجيرو مع مشرعين آخرين لتقييم الوضع داخل الحزب.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات زعامة الحزب الليبرالى الديمقراطى فى 17 سبتمبر الجاري، وستُجرى الانتخابات وعدّ الأصوات فى 29 سبتمبر الجاري.