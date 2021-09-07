وأفادت المذكرة - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء، بأن هذه الشهادات من شأنها أن تسمح لمستخدميها بدخول المتاجر واستخدامها، مع حرية مشغلي الأعمال في تحديد نوع الخدمات التي سيقدمونها ولمن سيقدمون هذه الخدمات.

وذكرت الخطة الحكومية - التى سيتم تقديمها في اجتماع فرقة عمل مكافحة كورونا الحكومية فى وقت مبكر من الخميس المقبل - أنه مع جوازات سفر اللقاح، يمكن للمستخدمين الحصول على خصومات وخدمات إضافية.

غير أن مسودة الخطة الحكومية حذرت من السلوك التمييزي غير الملائم تجاه أولئك الذين لا يحملون جوازات سفر اللقاح، مثل طلب التطعيم من أجل القبول بالمدرسة أو الالتحاق بوظيفة.

كما تحظر المسودة على الشركات فرض "أسعار باهظة" على من لا يحمل جوازات سفر اللقاح.

وتصدر اليابان حاليًا جوازات سفر اللقاح لأغراض السفر الدولي فقط .. ولكن الحكومة اليابانية تخطط لتغيير تلك السياسة ورقمنة النظام بحلول نهاية عام 2021 الجاري في محاولة لتوسيع نطاق استخدامها الكامل محليًا.

يشار إلى أن الشهادات عبارة عن سجلات رسمية تصدرها البلديات المحلية مجانًا تُظهر أن الشخص قد تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، مع تضمين معلومات مثل الاسم ورقم جواز السفر وتاريخ التطعيم.