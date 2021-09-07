وتابع الرئيس الأمريكي أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسي في جميع أنحاء البلاد بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا والأعاصير في لويزيانا.


وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحراري أمر حقيقي وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".