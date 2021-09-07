استطلاع: 60% من الأمريكيين لا يرون جدوى لحرب أفغانستان ويخشون "الإرهاب المحلى"

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع للرأى، أن المزيد من الأمريكيين قلقون بشأن التطرف الداخلي أكثر من قلقهم من تهديدات التطرف في الخارج، ووجد الاستطلاع، الذى أجرته وكالة أسوشيتد برس أن 65 % من الأمريكيين قلقون بشأن الجماعات المتطرفة الموجودة داخل الولايات المتحدة، مقارنة بـ 50 % من الأمريكيين الذين قالوا الشيء نفسه عن الجماعات المتطرفة خارج الولايات المتحدة.

عندما تم تقسيمهم حسب الحزب، كان الديموقراطيون أكثر قلقًا بشأن التهديدات الإرهابية المحلية أكثر من الجمهوريين، 75 في المائة إلى 57 في المائة، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

وقال 75% من المشاركين في الاستطلاع إنهم قلقون للغاية بشأن انتشار المعلومات المضللة، والتي كانت أعلى نسبة لأي من التهديدات التي تم تلقيها، ووجد الاستطلاع أيضًا أن ما يقرب من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن الحرب في العراق وأفغانستان تستحق القتال، حيث تقترب الولايات المتحدة من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أدت إلى تورط أمريكا في كلا الصراعين.

وقال 34 % من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن حرب العراق كانت تستحق القتال، بينما قال 63 % إنها لا تستحق القتال، وكانت النتائج متشابهة بالنسبة للحرب في أفغانستان، حيث قال 35 % من المستطلعين أن الصراع يستحق القتال، بينما قال 62 % إنه لا يستحق.

يأتى الاستطلاع الذى أجرى بين 12 و16 أغسطس وسط انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث اكتملت المهمة الأسبوع الماضي، منهية أطول حرب أمريكية بعد 20 عامًا من التدخل العسكرى.