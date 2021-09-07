روما (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا أن إيطاليا ستبدأ فى إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كوفيد-19 للفئات التى تعتبر الأكثر ضعفا بشكل خاص هذا الشهر.

وقال اسبيرانزا - حسبما أوردت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - "سنقدم الجرعة الثالثة فى إيطاليا" .. مضيفا أن الفئات التى ستبدأ فى الحصول على جرعة ثالثة هذا الشهر تشمل مرضى الأورام واولئك الذين أجروا عمليات زرع الأعضاء. وأوضح الوزير أن "وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد أعربا بالفعل عن آرائهما حول هذا الموضوع، لذلك سنبدأ بأول مرحلة من الجرعات الثالثة في سبتمبر ، ثم سنقوم بتحليل الأمور لمواصلة هذه الجرعات مع الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين عاما والمقيمين في دور الرعاية والعاملين الصحيين، الذين كانوا أول المجموعات التي حصلت على اللقاح".

وكان الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، دعا مجددا أبناء شعبه للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن عدم الحصول على اللقاح يعرض الأرواح للخطر.

وقال ماتاريلا، فى حفل أقيم الأحد الماضى، بمناسبة افتتاح العام الدراسي في جامعة بافيا، وفقا لوكالة "أنسا"الإيطالية إنه "لا يجب التذرع بالحرية من أجل تجنب الحصول على اللقاح، فهذا الأمر يساوى الدعوة إلى تعريض صحة الآخرين للخطر، وفى بعض الحالات، تعريض حياة الآخرين للخطر"

وأضاف ماتاريلا: "باستثناء أولئك الذين يفعلون ذلك لأسباب صحية، فإن الذين يطالبون بالحق في عدم التطعيم والعيش حياة طبيعية بالذهاب إلى أماكن العمل والترفيه يجبرون الآخرين على تقييد حريتهم والتخلي عن فرصة العودة إلى حياة طبيعية".