وقال اسبيرانزا - حسبما أوردت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - "سنقدم الجرعة الثالثة فى إيطاليا" .. مضيفا أن الفئات التى ستبدأ فى الحصول على جرعة ثالثة هذا الشهر تشمل مرضى الأورام واولئك الذين أجروا عمليات زرع الأعضاء.

وأوضح الوزير أن "وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها قد أعربا بالفعل عن آرائهما حول هذا الموضوع، لذلك سنبدأ بأول مرحلة من الجرعات الثالثة في سبتمبر ، ثم سنقوم بتحليل الأمور لمواصلة هذه الجرعات مع الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين عاما والمقيمين في دور الرعاية والعاملين الصحيين، الذين كانوا أول المجموعات التي حصلت على اللقاح".