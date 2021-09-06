وزير الخارجية الايطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان

)أش أ(

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كما سينتقل خلال زيارته إلي نقطة "تورخان" العسكرية الباكستانية على الحدود مع أفغانستان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأنه من المقرر أن يتلقى دي مايو إحاطة من جانب المسؤولين هناك عن عمليات العبور والتدابير التي أعدها الجانب الباكستاني على الحدود مع أفغانستان.

وتعد زيارة دي مايو لباكستان، الأولى من نوعها لوزير خارجية إيطالي للعاصمة الباكستانية منذ عام 2016، التي يجري فيها اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان ورئيس أركان الجيش الباكستاني.