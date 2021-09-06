اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 02:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الايطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 06:14 م
وزير الخارجية الايطالي يزور نقطة حدودية بين باكستان وأفغانستان حركة طالبان
)أش أ(

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كما سينتقل خلال زيارته إلي نقطة "تورخان" العسكرية الباكستانية على الحدود مع أفغانستان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأنه من المقرر أن يتلقى دي مايو إحاطة من جانب المسؤولين هناك عن عمليات العبور والتدابير التي أعدها الجانب الباكستاني على الحدود مع أفغانستان.

وتعد زيارة دي مايو لباكستان، الأولى من نوعها لوزير خارجية إيطالي للعاصمة الباكستانية منذ عام 2016، التي يجري فيها اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان ورئيس أركان الجيش الباكستاني.

 

 

 


باكستان

أفغانستان

كابول

الجيش الباكستاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طالبان ترفض مقترحا بوقف إطلاق النار فى ولاية بنجشير

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 02:46 م

طالبان: لن ندع أى دولة تتدخل فى شئون أفغانستان

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 01:42 م

زعيم جبهة المقاومة فى بنجشير يقر بسقوط أفغانستان كاملة بيد طالبان

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:51 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. قادة الانقلاب بغينيا يفرضون حظر التجوال بعموم البلاد.. المقاومة الأفغانية تنفى سقوط "بنجشير" بيد طالبان.. العراق: إطلاق عمليات أمنية لملاحقة داعش بديالى

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة