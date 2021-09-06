واشنطن تعلن مغادرة 4 أمريكيين أفغانستان برا بالتنسيق مع حركة طالبان

كتب أحمد عرفة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مغادرة 4 أمريكيين أفغانستان برا بالتنسيق مع حركة طالبان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسؤول أمريكي، إن واشنطن رتبت مع طالبان خروج أول 4 أمريكيين من أفغانستان منذ انسحابها الأسبوع الماضى.

فيما قال السيناتور الأمريكى ليندسي غراهام: سنضطر للعودة لأفغانستان كون التهديد الإرهابي سيكون كبيرا.

وفى وقت سابق رفضت حركة طالبان، اليوم الاثنين، اقتراح قدمته جبهة المقاومة الأفغانية بوقف إطلاق النار فى ولاية بنجشير شمال أفغانستان، من جهته، قال متحدث باسم طالبان، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم، "ليس لدينا ما نتحدث عنه مع زعيم جبهة المقاومة بعدما رفض اقتراحنا للسلام".