هل اتباع نظام غذائي يؤدي لزيادة الحموضة.. ما يجب فعله لتجنب المخاطر

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الحفاظ على لياقتك البدنية والعيش حياة صحية مفيدًا، فكثير من الناس يعانون من زيادة الوزن والسمنة، ولمحاربة الانتفاخ ، يختار غالبية الناس تعديلات نمط الحياة مثل التمارين واتباع نظام غذائي، وبالتالي ، ينتهي بهم الأمر بتجربة أنظمة غذائية مختلفة.

وفقا لتقرير موقع " helthsite"، من الضروري أن تعتمد على عادات الأكل الصحية لتقليل تلك الكيلوجرامات الزائدة، لكن الكثير منهم يواجهون عواقب وخيمة بسبب عدم اتباع نمط أكل جيد، فهل كنت تعلم أن عدم تناول الطعام بشكل صحيح أثناء اتباع نظام غذائي يمكن أن يسبب عدم الراحة والحموضة الشديدة.

الأنظمة الغذائية التي يجب تجنبها لتقليل مخاطر الحموضة



مع اتباع الأشخاص عدد من الأنظمة الغذائية المختلفة يمكن أن تسبب عدد من المشكلات، حتى الحموضة يمكن أن تحدث بسبب الصيام المتقطع، تميل معدتك إلى إفراز الحمض من أجل هضم الطعام، وبالتالي، عندما لا تأكل ، قد تلاحظ أعراضًا مثل الحموضة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التجشؤ وانزعاج في البطن حتى الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الحموضة.

قبل اختيار أي نوع من النظام الغذائي، تحتاج إلى استشارة خبرائك. لا تتبع أي شيء دون علم طبيبك لأن القيام بذلك قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لك.

عوامل أخرى تساهم في الحموضة



الأسباب الأخرى للحموضة هو:

عدم ممارسة الرياضة.

الاستلقاء فورًا بعد تناول وجبة دسمة.

تناول وجبات خفيفة قبل النوم مباشرة.

تناول نظام غذائي غني بالملح وقليلة الألياف.

شرب الكحول، وبعض الأدوية.

التدخين، والكافيين ، والمشروبات الغازية ، والعصائر ، المشروبات الغازية هي العوامل التي تسبب الحموضة