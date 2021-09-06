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فاوتشى: نسبة إشغال غرف العناية المركزة بمستشفيات أمريكا بين 79% إلى 90%

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 07:06 م
فاوتشى: نسبة إشغال غرف العناية المركزة بمستشفيات أمريكا بين 79% إلى 90% فاوتشى
كتب أحمد عرفة

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أكد كبير مستشارى البيت الأبيض للشئون الصحية، أنتونى فاوتشى، أن المستشفيات الأمريكية تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال كبير مستشارى البيت الأبيض للشئون الصحية، إن نسبة إشغال غرف العناية المركزة بمستشفيات أمريكا بين 79% إلى 90%.

وفى وقت سابق كشف كبير مستشارى البيت الأبيض للشئون الصحية، أنتونى فاوتشى، أن ثلاث جرعات من لقاحات كورونا ستقدم الحماية المطلوبة للإنسان من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

ورجح فاوتشى، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن يصبح نظام 3 جرعات من لقاح كورونا هو الأفضل لتوفير حماية متينة ودائمة من فيروس كورونا، موضحا أن الجرعة الثالثة تمتاز بأنها تخفض معدلات الإصابة بالفيروس من جهة، وتحسن فعالية اللقاحات بين الحاصلين عليه.


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