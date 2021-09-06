عميل في "FBI": المتسببين في هجمات "11 سبتمبر" دعموا من شبكة داخل أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

أكد داني جونزاليس وهو عميل فيدرالي سابق في الـ"FBI"، أن اثنين على الأقل من خاطفي الطائرات خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة كان لديهما شبكة دعم داخل الأراضي الأمريكية.

قال جونزاليس للشبكة سي بي اس: "19 خاطفًا لا يمكنهم ارتكاب 3000 جريمة قتل جماعي بأنفسهم .. أنا واثق أن سجلات التحقيقات ستكشف الأمر".

وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي يوم الجمعة يوجه وزارة العدل للإشراف على مراجعة رفع السرية لبعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر ، بعد ضغوط من عائلات الضحايا الذين يطالبون بمعرفة ما توصلت إليه السلطات.

ووفقا للتقرير، يجب على وزارة العدل الإفراج عن أي وثائق رفعت عنها السرية في الأشهر الستة المقبلة وتتعلق بعض السجلات بـ "عملية Encore" ، التي بدأت بعد عامين من تقرير اللجنة.

قال جونزاليس إن الجمهور سيتعلم الكثير إذا تم إصدار سجلات من عملية Encore ، وأن ذلك سيغير فهم الجمهور لأحداث 11 سبتمبر.

وأضاف جونزاليس إنه لا يمكنه الكشف عن معلومات سرية معينة حول عملية Encore ، وفقًا لأوامر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولا يمكن لعميل سابق آخر ، كين ويليامز ، الذي كتب مذكرة قبل 11 سبتمبر حذر من أن الإرهابيين المحتملين يتلقون دروس طيران في أريزونا.

قال العميل الفيدرالي السابق خلال المقابلة: "الدليل موجود. لقد رأيت ذلك لكنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل بسبب أمر الحماية".