اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب سواحل تايوان

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 07:06 م
زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب سواحل تايوان مقياس ريختر
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أعلنت هيئة الزلازل التايوانية، اليوم الإثنين، حدوث زلزال بقوة 5.9 ريختر قرب سواحل جزيرة تايوان.

وبحسب بيان نشر على موقع الهيئة، تم رصد الزلزال على بعد 49.4 كيلومتر شرقي ساحل مقاطعة هوالين على عمق 41.7 كيلومتر.

ورصد مركز الزلازل الصيني، في نفس الوقت، زلزالاً بقوة 5.2 ريختر على عمق 21 كيلومترًا ولم ترد أي معلومات عن الإصابات والخسائر المادية.

يذكر أن مقاطعة هوالين تشهد زلازل أكثر من باقي مناطق الجزيرة، وفي فبراير 2018 أودى زلزال بقوة 6.5 ريختر بحياة 16 شخصاً وإصابة 285 آخرين.

 

 

 


تايوان

زلزال

مقياس ريختر

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