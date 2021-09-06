دراسة: حليب الأم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال المبتسرين

كتبت هند عادل

أظهر باحثو الكلية الملكية للجراحين بجامعة البحرين الطبية نُشرت نتائج الدراسة في مجلة JAMA Network Open. الآثار المفيدة لاستهلاك حليب الأم على صحة القلب والأوعية الدموية وتطور القلب والأوعية الدموية في الأطفال الخدج أو المبتسرين

الدراسة التي أجريت على 80 طفلا مبتسرا هي الأولى من نوعها التي تُظهر أن الخدج ذوي التعرض العالي لحليب أمهاتهم قد عززوا وظائف القلب في عمر سنة واحدة ، مع قيم تقترب من تلك الخاصة بالرضع الأصحاء.



فوائد الرضاعه الطبيعية

قاد البحث البروفيسور عفيف الخفش ، أستاذ طب الأطفال في الكلية الملكية للجراحين ، واستشاري طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى روتوندا بدبلن ، بالتعاون مع باحثين في جامعة أكسفورد. وكلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج وكلية الطب بجامعة واشنطن وكلية الطب بجامعة هارفارد.

ووفقا للدراسة يتعرض الأطفال والبالغون الذين يولدون قبل الأوان لخطر متزايد للإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب الإقفارية ، وفشل القلب ، وارتفاع ضغط الدم النظامي والرئوي، وهم أكثر عرضة للوفاة نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

من المعروف أن قلوب الأطفال المولودين في وقت مبكر لها سمات فريدة مثل انخفاض حجم البطينين ، وطول أقصر ، وانخفاض وظيفة الانقباض والانبساطي وزيادة غير متناسبة في كتلة العضلات، ينتج عن هذا ضعف في وظائف القلب ، وهو أقل بكثير من الأطفال الأصحاء الذين يولدون في الأوان يمكن اكتشاف هذا الخلل عند الخروج من المستشفى ويستمر طوال فترة المراهقة.

أظهرت هذه الدراسة أن الاستهلاك الحصري لحليب الثدي في الأشهر الأولى بعد الولادة يرتبط بتطبيع بعض هذه الصفات، وكان الأطفال الخدج الذين تعرضوا لنسبة عالية من حليب أمهاتهم خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة يتمتعون بوظيفة وبنية أكبر للقلب الأيمن والأيسر مع ضغط رئوي منخفض واستجابة قلب يمين محسّنة للإجهاد في عمر سنة واحدة مقارنة بالخدج الذين عانوا من الإجهاد ، وكانت هذه النتائج واضحة قبل الخروج من المستشفى واستمرت حتى عام من العمر (مدة المتابعة).

وقال الخفش: "تقدم هذه الدراسة الدليل الأول على وجود علاقة بين التغذية المبكرة بعد الولادة عند الرضع المولودين قبل الأوان ووظيفة القلب خلال السنة الأولى من العمر ، وتضيف إلى الفوائد المعروفة بالفعل لحليب الثدي للأطفال المولودين قبل الأوان". .

وخلص البروفيسور الخفش إلى أن "الأطفال الخدج يعانون من خلل في وظائف القلب ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يتغذون على حليب أمهاتهم يبدون استعادة وظائف القلب لديهم إلى مستويات مماثلة للرضع الأصحاء والأطفال الخدج الذين يتغذون على اللبن الصناعي لا يظهرون هذا التعافي" .