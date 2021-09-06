جوزيب بوريل يصل العراق لمناقشة الدعم الدبلوماسى للإصلاحات الاقتصادية

وصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى العراق اليوم فى زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقى بوريل اليوم فى بغداد بوزير الخارجية العراقى فؤاد حسين. وسيعقد كلاهما مؤتمرًا صحفيًا مشترك.
لحظة وصوله
كما سيعقد جوزيب بوريل اجتماعات ثنائية مع الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسى، وكذلك مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ورئيس الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جانين هينيس بلاسخارت.
و سيعقد الممثل السامى بوريل، غدًا اجتماعات مع منظمات من المجتمع المدنى، ويزور متحف العراق مع رئيس سلطة الآثار فى وزارة الثقافة، ليث مجيد حسين، ثم يسافر جوزيب بوريل إلى أربيل، حيث سيعقد اجتماعات مع القادة السياسيين فى إقليم كردستان العراق، ويلتقى بالرئيس نيجيرفان بارزانى وستكون لديه نقطة صحفية مشتركة فى حوالى الساعة 12:30 بتوقيت وسط أوروبا والتى سيتم تغطيتها من قبل EbS ومشاركتها على موقع EEAS الإلكترونى. كما سيعقد الممثل السامى بوريل اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء مسرور بارزانى والرئيس السابق مسعود بارزاني.
يدعم الاتحاد الأوروبى بقوة استقرار العراق وسيادته، قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة فى أكتوبر والتى سيراقبها الاتحاد الأوروبي.
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