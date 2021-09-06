جوزيب بوريل يصل العراق لمناقشة الدعم الدبلوماسى للإصلاحات الاقتصادية

كتبت: هناء أبو العز

وصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى العراق اليوم فى زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقى بوريل اليوم فى بغداد بوزير الخارجية العراقى فؤاد حسين. وسيعقد كلاهما مؤتمرًا صحفيًا مشترك.



لحظة وصوله

ويلتزم الاتحاد الأوروبى بشراكته القوية مع العراق منذ عام 2014، حيث قدم الاتحاد الأوروبى أكثر من 1.3 مليار يورو من التعاون المالى والمشورة الاستراتيجية من خلاله والدعم الدبلوماسى للإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية.

كما سيعقد جوزيب بوريل اجتماعات ثنائية مع الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسى، وكذلك مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ورئيس الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جانين هينيس بلاسخارت.

جوزيب بوريل فى العراق