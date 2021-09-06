تعرف على الاختبارات التي تقيس كثافة وهشاشة العظام

كتبت هند عادل

يعانى كثير من الأشخاص خاصة السيدات من مشاكل العظام والهشاشه وتحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات والتحاليل للكشف عن مشاكل العظام، وتتحقق اختبارات كثافة العظام وتسمى أيضًا اختبارات كثافة المعادن في العظام من مدى قوة عظامك عن طريق قياس جزء صغير من واحد أو عدد قليل منها يمكن أن تساعد النتائج طبيبك في معرفة كيفية علاج أو منع فقدان العظام والكسور، وفقا لتقرير لموقع webmed.

من يجب أن يخضع لاختبار كثافة العظام؟





جميع النساء بعمر 65 وما فوق.

النساء الأصغر سنًا اللائي لديهن فرصة أعلى من المعتاد للإصابة بالكسور بالنسبة لأعمارهن.

أنواع اختبارات كثافة العظام

يمكن لنوعين من الآلات قياس كثافة العظام ، أبرزها باختباره في الورك والعمود الفقري والجسم الكلي. يمكن للأطباء استخدامها لإجراء أنواع مختلفة من اختبارات كثافة العظام:

DXA (قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة) يقيس العمود الفقري أو الورك أو الجسم الكلي. يعتبر الأطباء أن هذا الاختبار هو الأكثر فائدة وموثوقية للتحقق من كثافة العظام.

QCT (التصوير المقطعي الكمي) يقيس كثافة العظام بالعمود الفقري ، لكن يمكنه اختبار مواقع أخرى أيضًا لا يتم استخدام هذا الاختبار غالبًا لأنه مكلف ويوفر الكثير من الإشعاع.

تقوم الأجهزة الطرفية بفحص الإصبع والمعصم والرضفة والكعب تعد هذه الآلات خيارًا جيدًا عندما لا تتوفر فحوصات DXA

تشمل اختبارات الفحص المحيطي ما يلي:



pDXA (قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة المحيطي) يقيس المعصم أو الكعب .

(قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة المحيطي) يقيس المعصم أو الكعب تستخدم QUS (الموجات فوق الصوتية الكمية) الموجات الصوتية لقياس الكثافة ، عادةً عند الكعب .

(الموجات فوق الصوتية الكمية) الموجات الصوتية لقياس الكثافة ، عادةً عند الكعب pQCT (التصوير المقطعي الكمي المحيطي) يقيس المعصم .

(التصوير المقطعي الكمي المحيطي) يقيس المعصم بمجرد حصولك على نتائج الاختبار، يمكنك أنت وطبيبك تحديد ما يجب القيام به بعد ذلك .

هل أحتاج إلى اختبارات كثافة العظام للتحقق من علاج الهشاشة ؟



تقول الجمعية الطبية الأمريكية وغيرها من المجموعات الطبية الكبرى أن معظم الناس لا يحتاجون إلى تكرار الاختبارات للتحقق من علاجهم لهشاشة العظام في السنوات الثلاث الأولى تتغير كثافة العظام ببطء شديد مع العلاج بحيث قد تكون الاختلافات أصغر من خطأ القياس في الجهاز يقول هؤلاء الخبراء إن عمليات الفحص المتكررة لا يمكنها التمييز بين الزيادة الحقيقية في كثافة العظام بسبب العلاج والتغيير في كيفية قياس الجهاز له.

يدعو معظم الأطباء إلى إعادة الاختبار في غضون عامين بعد إجرائه في المرة الأولى يفعلون ذلك لمعرفة ما إذا كان الدواء يعمل ويحقق نتائج جيده من عدمه.