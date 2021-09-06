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اشتعال 3حرائق غابات جديدة في كاليفورنيا بإجمالي خسائر 2.9 مليون فدان..فيديو

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 10:24 م
اشتعال 3حرائق غابات جديدة في كاليفورنيا بإجمالي خسائر 2.9 مليون فدان..فيديو حرائق كاليفورنيا
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت دائرة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا، إن حريق أروبا، الذي اندلع في مقاطعة سان ديجو اشتعل في الجزء الجنوبي الشرقي من مجتمع رينبو، وأضافت على حسابها على تويتر إن المعدل الآجل للانتشار قد توقف وتم احتواء الحريق بنسبة 15 في المائة.

 

وأدى حريق "بريدج" الذي اندلع في بلاسر، إلى حرق 250 فدانًا وتم احتواء هذا الحريق بنسبة صفر بالمائة اعتبارًا من يوم الأحد ، وعمليات الإجلاء جارية.

بينما بدأ حريق لورانس ، وهو الأصغر بين الثلاثة ، في الساعة 10:40 صباح يوم الأحد وأحرق حتى الآن 40 فدانا اعتبارًا من مساء الأحد وتم احتوائه بنسبة 30 بالمائة.

 

تعرضت كاليفورنيا لحرائق الغابات بشدة هذا الموسم حيث أبلغت جولدن ستايت عن 7099 حريق دمر أكثر من 1.9 مليون فدان، وفقا للإحصاءات التي نشرتها دائرة الإطفاء في الولاية.

 

وفي نفس السياق أبلغت دائرة الاطفاء عن إحراز تقدم في احتواء حريق كالدور ، والذي يعد حاليا ثاني أكبر حريق نشط والذي بدأ يوم 14 أغسطس فى دمار 215400 فدان، وحتى مساء الأحد ، وتم احتواء الحريق بنسبة 44% ومن المتوقع أن يتم احتواؤه بالكامل بحلول 27 سبتمبر ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

 

هناك 80 حريق كبير نشط دمر 2.8 مليون فدان ، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني ووقعت معظم الحرائق في أيداهو ومونتانا ، حيث تكافح كل من الولايتين 19 حريقا.

 


الولايات المتحدة

كاليفورنيا

حرائق غابات

اخبار أمريكا

حريق ديكسي

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