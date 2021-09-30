1724 فصلا جديدا بالجيزة لمواجهة الكثافات فى العام الدراسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى يبدأ خلال أيام، وذلك من خلال تجهيز المدارس وصيانتها.

وفى النقاط التالية نعرض أهم إجراءات محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد.