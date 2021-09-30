‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبه

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 7 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎الجوافة 15

‎بلح بارحى 32 جنيه

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‎‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‎‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‎‏‎الباميا الخضراء 18 جنيها.

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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