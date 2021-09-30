وكيل تعليم بنى سويف يحيل مدير مدرسة للتحقيق ويجازى 15 من العاملين

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، والذى من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة المحافظة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، لتوفير مناخ صحى وآمن فى ظل جائحة كورونا، وفى إطار خطة الدولة الشاملة فى هذا الشأن، والتى تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة فى أجواء آمنة صحيا على أبنائنا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، على هامش احتفالية تكريم أوائل السنوات النهائية بمدارس التربية الخاصة والدمج من ذوى الاحتياجات الخاصة، التى نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

وأشار وكيل تعليم بنى سويف إلى تفقده مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، ذلك لمتابعة موقف الصيانة البسيطة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة، ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية لمراجعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وقرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة للتحقيق لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسى الجديد وتدنى مستوى النظافة بالحجرات الدراسية ودورات المياه وتكدس مقاعد الطلاب دون توزيعها بالفصول وتهالك الكثير منها دون صيانتها ووجود قمامة وتراكمات القمامة، بجانب مجازاة 15 من العاملين بمقر إدارة الوسائل التعليمية بالمدرسة، وذلك لتغيبهم عن العمل.