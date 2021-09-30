اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس إلى مسجد العامرى بريروط.. فيديو

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:47 م
وصول جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس إلى مسجد العامرى بريروط.. فيديو جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية صنبو بمركز ديروط شمال محافظة اسيوط، لوصول جثمان الطفلة منه الله ضحية حادث الدهس لأداء صلاة الجنازة بمسجد العامرى يديرون.

 

ورصد اليوم السابع تجمع أهالى القرية وأسرة الطفلة أمام المسجد لحظة وصول الجثمان إلى مسجد القرية.

وكانت أعلنت أسرة منه الله، صباح أمس الأربعاء خبر وفاتها، والذى جاء على لسان والدها هشام حسن ثابت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعد قيام سيارة نقل بدهسها أثناء عبورها الطريق فى أسيوط.

وكتب هشام حسن ثابت والد الطفلة "منة الله" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتى منة الله هشام.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مكان الحادث بمنطقة المعلمين وكانت منه وشقيقتها خرجا يوم 22 أغسطس الماضى لحضور تمرين سباحة وأثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد وجدا سيارة نقل توقفت وبشكل مفاجئ تحركت السيارة النقل بشكل سريع مما أدى إلى سقوط "منة الله" أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها.

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (6)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (6)

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (1)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (1)

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (2)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (2)

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (3)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (3)

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (4)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (4)

 

جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (5)
جثمان الطفلة منة الله ضحية حادث الدهس (5)

 


اسيوط

ديروط

صلاة الجنازة على منه

حادث دهس

منه الله هشام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة