وزير الكهرباء: الانتهاء من 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء عدد (5) مراكز تحكم عيار عن عدد (4) مراكز تحكم بشركتى شمال وجنوب القاهرة وهم تحكمات (مدينة نصر-القاهرة الجديدة – الدقي -6 أكتوبر) ، ومركز تحكم شرق اسكندرية و على التوازى سيتم تنفيذ عدد (4) مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة.

و أضاف شاكر لـ " اليوم السابع" خلال الافتتاح التجريبي لمركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد ، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن في المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ عدد (10) مراكز تحكم على أن يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية.

وأضاف شاكر أنه فى الوقت نفسه تعمل مصر على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.