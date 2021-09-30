وزير الرى السودانى يزور جوبا الاسبوع المقبل

الخرطوم /أ ش أ/

أعلن وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسرعباس، أنه يعتزم زيارة دولة جنوب السودان فى السادس من اكتوبر المقبل، فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق الثنائى بين البلدين حول مواضيع المياه.

وقال عباس - فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه اليوم الخميس فى الخرطوم مع وزير الرى من دولة جنوب السودان ضيو ماثوك دينج - إن اللقاء بحث أوجه التعاون فى قطاع المياه كما تناول كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين منذ العام 2018.

وأبدى عباس استعداد وزارته للتعاون مع دولة جنوب السودان فى توفير كافة المعلومات وبناء القدرات وتبادل الخبرات فيما يختص بالفيضانات والتنبوء بها ورصدها بجانب تأهيل مشروعات الرى وتفعيل كافة آليات العمل المشترك.

من جانبه، أكد دينج أن زيارة وفد دولة جنوب السودان، يأتى فى إطار تسليم رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتى تضمنت عددا من القضايا من بينها تداعيات الفيضانات فى دولة جنوب السودان.

وقال إن البرهان أعلن تضامنه الكامل مع جنوب السودان، كما وجه بضرورة تبادل الأفكار مع وزارة الرى والموارد فى كيفية ادارة الفيضانات والحد من مخاطرها والانذار المبكر.

ولفت إلى أن الجانبين تطرقا إلى مذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين الخرطوم وجوبا، وأكد جاهزية الأخيرة لزيادة رقعة الاستثمار فى كافة مجالات التعاون الزراعى والاقتصادى وغيرها من القطاعات الأخرى.