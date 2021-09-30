وزير الخارجية يؤكد ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها

كتب أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضى لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، مؤكدا ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل وازدهار شعبها الشقيق، وذلك تأكيدا على توليه مصر من دعم فى مختلف المحافل الدولية لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى ليبيا.



وزير الخارجية سامح شكرى

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تبرز مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، بحضور مساعد وزير الخارجية لإدارة ليبيا السفير محمد أبكر، والطاقم الدبلوماسى فى مكتب الوزير، للاجتماع الافتراضى الذى عقد صباح اليوم.



وزير الخارجية سامح شكرى والسفير محمد أبو بكر خلال الاجتماع

كانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، قد أكدت على ضرورة الإسراع فى تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .

وأكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها رئيس النيجر محمد بازوم، بالعاصمة نيامي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، االيوم الخميس، أن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه أن يحد من الظواهر الهدامة التى تهدد شعوب المنطقة كالارهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية، من شأنها أن تعزز سبل الاستقرار الأمنى لعموم المنطقة، وبالتالى يعود بالمنفعة لكامل شعوبها، ويلبى تطلعاتها فى البناء والتنمية.