وزير التعليم العالى يتابع تقييم تجربة أفرع الجامعات الأجنبية

كتب محمد صبحى

عقد مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الخميس، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والقائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، و أعضاء المجلس، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك للاطمئنان على استعدادات فروع الجامعات الأجنبية لبداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

في بداية الاجتماع، أكد د. خالد عبد الغفار على استعداد كافة الجامعات الأجنبية لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وجه الوزير بتكثيف جهود الجامعات الأجنبية في تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمانًا لتحقيق عام دراسي آمن صحيًا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.

وأشار د. خالد عبدالغفار إلى أن هذا الاجتماع من أحد أهدافه تقييم تجربة أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، التي استمرت لمدة عامين؛ للتغلب على كافة العقبات التي تواجهها، وكذا المساهمة في تقديم الدعم الفني والأكاديمي لهذه التجربة الحديثة؛ للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية بفرع الجامعة في مصر.

وأكد د. عبدالغفار على ضرورة التوسع في توقيع الاتفاقيات والشراكات بين أفرع الجامعات الأجنبية بمصر والجامعات الحكومية، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من خلال المجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ لتبادل الخبرات بينهم.

وناقش المجلس ما تم اتخاذه بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه الجامعات، وكذا ما تم من إجراءات بشأن تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين العاملين بالفروع.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق خطط التعاون بين فروع الجامعات الأجنبية والجامعات المصرية.

وأكد المجلس على التزام الفروع بسداد رسم الـ2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية، في موعد أقصاه شهر ديسمبر من كل عام، لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس.

كما أكد المجلس على ضرورة اتباع الفرع للقواعد العامة للمنح المعمول بها في الجامعة الأم والمعتمدة من وزير التعليم العالي، وإرسالها للوزارة في بداية كل عام دراسي.

وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2021 بشأن الضوابط اللازم إتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس من الخارج، وكذا قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/2020 بشأن تحصيل مصاريف الانتداب من السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعارين للعمل بالجامعات الدولية في مصر.