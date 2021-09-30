وزير التسامح والتعايش فى الإمارات: 192 دولة فى معرض إكسبو 2020 للمرة الأولى بتاريخه

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عملنا جاهدين لصنع حياة أفضل من خلال بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار.

وأضاف خلال كلمته في حفل افتتاح إكسبو 2020: " بتواصل العقول نستطيع تحقيق الإنجازات"، مشيرا إلى أنه تجتمع 192 دولة في إكسبو للمرة الأولى في تاريخه.

وتابع: " نؤكد التزامنا من خلال إكسبو بجعل العالم أفضل من خلال التعاون"، مرحبا بالمشاركين في معرض إكسبو كفرصة للتعاون والعمل بين سكان العالم.

وأشار إلى أنه يحمل رسالة تعاون وتسامح وتعايش وسلام لتحقيق مستقبل زاهر للجميع.

وأعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق فعاليات إكسبو 2020، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وانطلقت فعاليات معرض إكسبو 2020 بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.

ويتابع العالم حفل افتتاح معرض "إكسبو 2020" فى دبى الذى يبث على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا فى أنحاء الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائى أينما كانوا. وفق صحيفة "البيان".

كما يشاهد الجمهور الحفل عبر شاشات في مواقع عدة، من بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الإمارات، كما يمكن متابعة الحدث عبر البث المباشر على تلفزيون إكسبو، وعبر هذا الرابط بدءا من الساعة 07:30.

ويشارك فى الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين، تضم محمد عبده وأحلام وحسين الجسمي وألماس وميساء قرعة.

كما تضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.