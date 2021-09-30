اليوم السابع
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وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية بر أمان.. صور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:19 م
وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية بر أمان.. صور وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية
شمال سيناء - محمد حسين

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دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المبادرة الرئاسية بر أمان بمحافظة شمال سيناء .

وتم تدشين المبادرة فى احتفال نظمته محافظة شمال سيناء بمدينة العريش فى مقر المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش ، اعقبه توزيع مستلزمات صيد على الصيادين .

وسبق تدشين المبادرة لقاء لوزيرة التضامن مع نواب و شيوخ سيناء اعلنت خلاله زيادة مبلغ الـ1000جنيه منحة لكل صياد الي 1500 جنيه شهريا ووضع بعض اسر الصيادين الأكثر احتياجا في بند تكافل وكرامة وتحمل وزارة التضامن الاجتماعي نفقة احلال وتجديد مراكب وشباك الصيد وصيانة المواتير اثناء السماح لهم بالسروح والصيد واعفاء الصيادين من التأمينات ورسوم الصيد لاصحاب المراكب طوال فترة منع الصيد و انشاء مصانع ومشروعات عمل لتوفير فرص عمل مثل مصانع غزل و شباك الصيد للصيادين و مصانع زيتون وتوفير بعض مشروعات مثل الاغنام والخياطة والارانب لراغبي المشروعات الصغيرة وزيادة دعم حصة شمال سيناء بالمواد الغذائية والتموينية وتوزيعها علي الجمعيات الخيرية علي الاسر الأكثر احتياجا بالمحافظة وسرعة عمل اللازم لأسر الشهداء الذي لم يتم استخراج شهادة وفاه لهم و لم يتم تسجيل بيانات الوفاة لهم حتي يتمكنو من الحصول علي حقوقهم المادية والمعنوية .

وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية (1)
 
وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية (2)
 
وزيرة التضامن ومحافظ شمال سيناء يدشنان المبادرة الرئاسية (3)

شمال سيناء

العريش

التضامن

بر امان

اخبار شمال سيناء

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