وزيرة التضامن لأسر شهداء ومصابين بالعريش : الرئيس أوصانا برعايتكم

شمال سيناء - محمد حسين

التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم خلال زيارتها لشمال سيناء عددا من أسر الشهداء والمصابين المدنيين فى قاعة اجتماعات المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الدولة تولى أسر الشهداء والمصابين رعاية خاصة، ونقلت لهم تحيات رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الرئيس أوصاهم بالاهتمام وتقديم كل الرعاية لكل أسرة شهيد ومصاب.

وأشارت إلى انه تم إطلاق مبادرة صرف مستحقات وتعويضات لكل أسرة شهيد ومصاب ويجرى صرفها للدفعة الأولى .

وخلال زيارتها لشمال سيناء تفقدت وزيرة التضامن مقر الهلال الأحمر المصرى بالعريش، وكان فى استقبالها برفقة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فريق العمل بالمقر والمتطوعين.

وافتتحت وزيرة التضامن، أعمال تطوير المقر، ومعرض مستلزمات مدارس يوفرها الهلال الأحمر لطلبة المدارس وتضم حقيبة متكاملة، ومعرض توفير مستلزمات الوقاية من كورونا، كما تفقدت وزيرة التضامن حضانة أطفال مطورة بالعريش بعد تجهيزها .

وسبق هذه الزيارات تدشين وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية "بر أمان" بمحافظة شمال سيناء وهى ثالث مبادرة تنفذ فى مصر واستهدفت توفير حياه كريمة للصيادين بشمال سيناء .